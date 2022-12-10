Fotoğraflarla dünyada bu hafta

Dünyanın dört bir yanından 3-9 Aralık tarihleri arasında objektiflere yansıyanlar.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
10 Aralık 2022 Cumartesi, 13:08
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Dünyanın dört bir yanından 3-9 Aralık tarihleri arasında objektiflere yansıyanlar.

Çin'de bir göçmen kuş, karla kaplanmış kızıl yemişlerle besleniyor.
VCG / Getty Images
Çin'de bir göçmen kuş, karla kaplanmış kızıl yemişlerle besleniyor.
London Nordic Choir İsveç Büyükelçisi'nin konutunda, İsveç geleneklerinin parçası olan şarkıları söyledi.
Hollie Adams / Getty Images
London Nordic Choir İsveç Büyükelçisi'nin konutunda, İsveç geleneklerinin parçası olan şarkıları söyledi.
Tokyo'da taraftarlar, Hırvatistan'a yenildikleri maçın ardından üzüldü.
Kim Kyung-Hoon / Reuters
Tokyo'da taraftarlar, Hırvatistan'a yenildikleri maçın ardından üzüldü. Hırvat kaleci Dominik Livakovic üç penaltı kurtararak takımının kahramanı oldu
A paddle boarder silhouetted in the sea mist as the sun rises over Avon Beach in Dorset, England, 8 December 2022
Andrew Matthews / PA Media
İngiltere'deki Avon sahilinde bir kişi, gün doğumunda kürek çekiyor. Bu hafta ülke genelinde soğuk hava dalgası hakim.
A model practises her walk ahead of Dakar fashion week on Goree Island in Dakar, Senegal.
John Wessels / Getty Images
Senegal'deki Dakar Moda Haftası öncesinde bir model pratik yapıyor. Bu yıl yirmincisi düzenlenecek etkinlik, Afrika'nın 15 ve 16. yüzyıllardaki en büyük köle ticaret merkezlerinden biri olan Goree adasındaki sömürge dönemi kalesinde gerçekleşecek.
An aerial view of an expert of the Ukrainian prosecutor's office examining collected remnants of shells and missiles used by the Russian army, 7 December 2022.
Aleksey Filipov / AFP
Ukrayna'da bir savcılık görevlisi, Rus ordusunun en büyük ikinci Ukrayna kenti olan Harkov'a saldırısından geriye kalan roket parçalarını incelerken. Ukrayna savaş kanıtlarını toplayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i yargılamayı hedefliyor
ABD'de Temsilciler Meclisi'nin eşcinsel evliliğini koruyan bir yasayı kabul etmesinin ardından eski Kongre üyesi Barney Frank, Senatör Tammy Baldwin tarafından öpücükle karşılandı. Frank Kongre tarihinde gay olduğunu, Baldwin ise lezbiyen olduğunu açıklayan ilk siyasetçi
Evelyn Hockstein / Reuters
ABD'de Temsilciler Meclisi'nin eşcinsel evliliğini koruyan bir yasayı kabul etmesinin ardından eski Kongre üyesi Barney Frank, Senatör Tammy Baldwin tarafından öpücükle karşılandı. Frank Kongre tarihinde gay olduğunu, Baldwin ise lezbiyen olduğunu açıklayan ilk siyasetçi
Demonstrators clash with riot police in Lima during a protest demanding presidential elections and the closure of Congress after the removal of Peruvian leader Pedro Castillo from office, 8 December 2022
Sebastian Castaneda / Reuters
Peru'nun başkenti Lima'da, Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun iktidarı kaybetmesinin ardından erken seçim isteyen protestocular polisle çatıştı
Çin'in Şenyang kentindeki Beiling Parkı'nda bir yüzücü, donmuş bir gölde yüzerken
Cai Jingyu/VCG/Getty Images
Çin'in Şenyang kentindeki Beiling Parkı'nda bir yüzücü, donmuş bir gölde yüzerken
İngiltere'deki Başbakanlık binasında haftalık kabine toplantısı düzenlenirken kapının dışında ise bir tilki dolaşıyordu
WIktor Szymanowicz / Shutterstock
İngiltere'deki Başbakanlık binasında haftalık kabine toplantısı düzenlenirken kapının dışında ise bir tilki dolaşıyordu

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