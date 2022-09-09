Fotoğraflarla: İngiltere'de yas

09 Eylül 2022 Cuma, 03:09

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından ülke çapında çok sayıda kişi onun için çiçekler bırakmaya ve yas tutmaya başladı.

Samir Hussein/Getty Images

Buckingham Sarayı'na giden binlerce kişi çiçekler bırakırken Kraliçe'nin evinin fotoğraflarını çekti.

Sarayda bayraklar yarıya indirildi.

Reuters Buckingham Sarayı önünde bekleyenler gözyaşlarını tutamadı

Tom Pilston

Tom Pilston

Ben Stansall/Getty Images

Getty Images Londra'nın ünlü siyah taksileri topluca Buckingham Sarayı'na giden The Mall caddesine çıktı

Hükümdarın ölümü, sarayın kapısına asılan bir ilanla duyuruldu.

Tom Pilston

Çok sayıda kişi yağışlı havaya rağmen, Kraliçe'nin hayatını kaybettiği Balmoral Kalesi önüne çiçek bıraktı.

Russell Cheyne / Reuters

Kraliçe'nin çok sevdiği Windsor Kalesi önüne de çiçekler bırakıldı.

Bölgede yaşayanlar, onu komşuları olarak görüyordu.

Jonathan Brady/PA

Chris Jackson/Getty Images

Londra'da West Ham'in Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Peter Cziborra/Reuters

Kraliçe'nin Edinburgh'daki evi olan Holyroodhouse Sarayı'na da çok sayıda kişi çiçek bıraktı.

Jane Barlow/PA

Carl Recine/Reuters

Carl Recine/Reuters

Londra'da, Piccadilly Meydanı'nın ünlü reklam panosundaki reklamlar kaldırıldı, Kraliçe'nin fotoğrafı yayınlandı.