Fotoğraflarla: İngiltere'de yas
Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından ülke çapında çok sayıda kişi onun için çiçekler bırakmaya ve yas tutmaya başladı.
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından ülke çapında çok sayıda kişi onun için çiçekler bırakmaya ve yas tutmaya başladı.
Buckingham Sarayı'na giden binlerce kişi çiçekler bırakırken Kraliçe'nin evinin fotoğraflarını çekti.
Sarayda bayraklar yarıya indirildi.
Hükümdarın ölümü, sarayın kapısına asılan bir ilanla duyuruldu.
Çok sayıda kişi yağışlı havaya rağmen, Kraliçe'nin hayatını kaybettiği Balmoral Kalesi önüne çiçek bıraktı.
Kraliçe'nin çok sevdiği Windsor Kalesi önüne de çiçekler bırakıldı.
Bölgede yaşayanlar, onu komşuları olarak görüyordu.
Londra'da West Ham'in Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Kraliçe'nin Edinburgh'daki evi olan Holyroodhouse Sarayı'na da çok sayıda kişi çiçek bıraktı.
Londra'da, Piccadilly Meydanı'nın ünlü reklam panosundaki reklamlar kaldırıldı, Kraliçe'nin fotoğrafı yayınlandı.
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