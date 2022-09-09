Fotoğraflarla: İngiltere'de yas

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından ülke çapında çok sayıda kişi onun için çiçekler bırakmaya ve yas tutmaya başladı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
09 Eylül 2022 Cuma, 03:09
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İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından ülke çapında çok sayıda kişi onun için çiçekler bırakmaya ve yas tutmaya başladı.

People outside Buckingham Palace
Samir Hussein/Getty Images

Buckingham Sarayı'na giden binlerce kişi çiçekler bırakırken Kraliçe'nin evinin fotoğraflarını çekti.

Sarayda bayraklar yarıya indirildi.

Buckingham Sarayı önünde bekleyenler gözyaşlarını tutamadı
Reuters
Buckingham Sarayı önünde bekleyenler gözyaşlarını tutamadı
People outside Buckingham Palace
Tom Pilston
People outside Buckingham Palace
Tom Pilston
People hold candles outside Buckingham Palace
Ben Stansall/Getty Images
London black taxis line The Mall leading up to Buckingham Palace
Getty Images
Londra'nın ünlü siyah taksileri topluca Buckingham Sarayı'na giden The Mall caddesine çıktı

Hükümdarın ölümü, sarayın kapısına asılan bir ilanla duyuruldu.

A member of royal household staff posts a notice on the gates of the Buckingham Palace in London announcing the death of Queen Elizabeth I
Tom Pilston

Çok sayıda kişi yağışlı havaya rağmen, Kraliçe'nin hayatını kaybettiği Balmoral Kalesi önüne çiçek bıraktı.

A woman places flowers by an entrance to Balmoral Castle
Russell Cheyne / Reuters

Kraliçe'nin çok sevdiği Windsor Kalesi önüne de çiçekler bırakıldı.

Bölgede yaşayanlar, onu komşuları olarak görüyordu.

Mourners gather laying flowers outside Windsor Castle
Jonathan Brady/PA
Members of the public leave flowers outside Windsor Castle
Chris Jackson/Getty Images

Londra'da West Ham'in Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Players observe a minutes silence
Peter Cziborra/Reuters

Kraliçe'nin Edinburgh'daki evi olan Holyroodhouse Sarayı'na da çok sayıda kişi çiçek bıraktı.

A member of the public lays flowers at the gates of the Palace of Holyroodhouse in Edinburgh
Jane Barlow/PA
Flowers
Carl Recine/Reuters
A Warden of the Palace of Holyroodhouse holds flowers
Carl Recine/Reuters

Londra'da, Piccadilly Meydanı'nın ünlü reklam panosundaki reklamlar kaldırıldı, Kraliçe'nin fotoğrafı yayınlandı.

An image of the Her Late Majesty Queen Elizabeth II displayed at Piccadilly Circus
Reuters

BBC Türkçe
ingiltere Kraliçe Elizabeth

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