Fransa, 500 asker ve 4 savaş uçağı gönderecek
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Fransa, NATO çerçevesinde Romanya'ya 500 asker ve Estonya'ya Mirage 2000 modeli 4 savaş uçağı gönderecek.
Fransa Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard yaptığı açıklamada, NATO'nun Romanya'daki varlığını güçlendirmeye karar verdiğini belirtti.
Romanya'ya 500 asker ve zırhlı araçlar göndereceklerini ifade eden Burkhard, Ukrayna'daki "savaş durumu" nedeniyle Estonya'daki askeri varlığın sürdürülmesine karar verildiğini, bu ülkede 200-250 askerin bulundurulacağını kaydetti.
Burkhard, Estonya'ya Mirage 2000 modeli 4 savaş uçağı göndereceklerini aktardı.
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