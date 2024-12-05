Fransa, 6 ay içinde ikinci siyasi krize sürüklendi: Yeni başbakan kim olacak?

Yayınlanma: 05.12.2024 - 11:45

Güncelleme: 05.12.2024 - 11:45

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 3 ay önce atadığı Michel Barnier’nin merkez sağcı azınlık hükümetinin güvenoyu alamayarak düşmesi, Fransa'yı 6 ay içinde ikinci kez siyasi krize sürükledi.

Barnier’nin, istifa etmesi bekleniyor.

Barnier hükümeti, 574 milletvekilinin olduğu Mecliste 331 milletvekilinin gensoru önergesine destek vermesinin ardından düştü.

Daha önce Avrupa Birliği'nin Brexit müzakerecisi olan deneyimli siyasetçi Barnier, modern Fransa tarihinde en kısa süre görev yapan başbakan olacak.

Georges Pompidou'nun 1962'deki hükümetinden bu yana hiçbir Fransız hükümeti güvenoyu kaybetmemişti.

Reuters'a konuşan üç kaynaktan biri Macron'un yeni başbakanı hızlı bir şekilde atamayı hedeflediğini söylerken diğeri de Trump'ın da katılacağı Cumartesi günü Notre-Dame Katedrali'nin yeniden açılış töreninden önce bir başbakan atamak istediğini belirtti.

Yeni başbakan, Michel Barnier'in, bir sonraki parlamento seçimlerinin Temmuz ayına kadar yapılamayacak olması nedeniyle, herhangi bir yasa tasarısını parçalanmış bir parlamento tarafından kabul ettirme konusunda karşılaştığı zorluklarla karşılaşacaktır.

YENİ BAŞBAKAN ADAYLARI

Yeni başbakan konusunda iki isim, ilk adaylar olarak öne çıkıyor:

Sebastien Lecornu

Görevdeki Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Macron'a sadık bir isim ve kısa sürede Barnier'in yerine geçebilecek bir isim olarak öne sürüldü.

Lecornu, 2022'den bu yana birbirini izleyen başbakanlar Michel Barnier, Elisabeth Borne ve Gabriel Attal hükümetlerinde savunma bakanı olarak yer aldı.

Francois Bayrou

Önde gelen bir siyasi figür olan merkezci Francois Bayrou 2002, 2007 ve 2012 yıllarındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuştur.

Bayrou, 2017 ve 2022'de cumhurbaşkanlığını kazanmasına yardımcı olduğu Macron'un bir diğer önemli müttefiki.

Bayrou ayrıca 2007'deki kuruluşundan bu yana merkezci Demokratik Hareket partisinin başkanlığını yürütüyor.