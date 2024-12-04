Son Dakika... Fransa'da hükümet düştü: İstifasını sunacak

Yayınlanma: 04.12.2024 - 22:36

Güncelleme: 04.12.2024 - 23:02

Fransa, bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıktan ötürü siyasi krize girdikten sonra güvenoylamasına gitti.

Fransa’da Ulusal Meclis’te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier hükümeti düştü.

Michel Barnier'in hükümeti parlamentoda güvenoylamasını kaybetti ve 1962'den bu yana bu şekilde devrilen ilk hükümet oldu.

Henüz üç aydır başbakanlık görevini yürüten Barnier, kendi ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunmak zorunda.