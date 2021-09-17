Fransa: ABD ve Avustralya’daki büyükelçilerimizi geri çağırdık
Fransa Dışişleri Bakanlığı, ülkenin ABD ve Avustralya büyükelçilerini istişareler için geri çağırdıklarını belirtti.
Fransa, Avustralya'nın kendisiyle denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.
"İSTİŞARE İÇİN ÇAĞIRDIK"
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yazılı bildirisinde, “Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine ABD ve Avustralya’daki iki büyükelçimizi istişareler için derhal Paris’e çağırma kararı aldım” ifadesine yer verdi.
Bakan, “Bu istisnai karar, Avustralya ve ABD tarafından 15 Eylül'de yapılan açıklamaların özel ağırlığından kaynaklanmaktadır” diye kaydetti.
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