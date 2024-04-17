Fransa-Azerbaycan ilişkilerinde kriz: Bakü Büyükelçisi geri çağrıldı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:16

Güncelleme: 17.04.2024 - 11:16

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Büyükelçi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Azerbaycan'ın son dönemdeki eylemleri nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Bakü yönetiminden niyetlerini netleştirmesini beklediklerini ifade etti. Macron ayrıca, Fransa'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecini desteklediğini vurguladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERİLİM

İki ülke arasındaki ilişkiler, Fransa'nın Ermenistan'a artan askeri destek vermesiyle 2023 yılının sonlarında gerilmeye başlamıştı. Azerbaycan, Paris hükümetinin Ermenistan'a 50 zırhlı araç göndereceğinin ortaya çıkmasını sert bir şekilde eleştirmişti. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'nun Şubat ayında Ermenistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette, bu ülkeye kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemleri vermeye hazır olduklarını açıklaması tansiyonu daha da artırdı.

Azerbaycan'ın geçtiğimiz yıl Fransa'nın Bakü Büyükelçiliği çalışanlarından ikisini "istenmeyen kişi" olarak ilan etmesi ve bir Fransız vatandaşını casusluk suçlamasıyla tutuklaması gibi adımları, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerilimi daha da derinleştirdi.