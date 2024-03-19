NATO'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Barış anlaşması imzalayın
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan ve Azerbaycan'a iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin önünü açacak bir anlaşma imzalamaları çağrısında bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ortak basın toplantısında konuştu.
Stoltenberg, Ermenistan ve Azerbaycan'a iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin önünü açacak bir anlaşma imzalamaları çağrısında bulundu.
Stoltenberg, "Bugün Güney Kafkasya'da istikrarın sağlanmasının önemini ele aldık. Daha tehlikeli bir dünyada yaşadığımız için bunun Avrupa-Atlantik güvenliği açısından da sonuçları olacaktır. Ermenistan ve Azerbaycan artık sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için bir fırsata sahip.... Bu nedenle iki ülkeye, ilişkilerin normalleşmesi ve halklarınızın barış içinde bir arada yaşamasının önünü açacak bir anlaşma imzalamaları çağrısında bulunuyorum" dedi.
"NATO'nun Ermenistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini" de belirten Stoltenberg, Ermenistan'ın devam eden iç reformlarını ve ittifakla ortaklığını övdü.
Stoltenberg, Ukrayna'ya destek çağrısında da bulundu.
Stoltenberg, "Savaş alanındaki durum zorlayıcı olmaya devam ediyor, ancak bu Ukrayna'ya desteğimizi azaltmak için değil arttırmak için bir sebep" dedi.
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