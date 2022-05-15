Fransa Cumhurbaşkanı Macron BAE’de
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, taziye dileklerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri’ne geldi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülkeden yetkililer BAE’ye geliyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan’ın yakınlarına taziye dileklerini iletmek için Birleşik Arap Emirlikleri’ne geldi.
Ülkenin yeni devlet başkanı olarak belirlenen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile başkent Abu Dabi’de görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki “barış, açık sözlülük ve diyalog” temellerine dayalı iletişime değindi.
ABD HEYETİ BAE’YE GİDİYOR
ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcısı Kamala Harris önderliğindeki bir heyet de, ülkeler arasındaki gerilimi azaltmak ve ikili ilişkileri desteklemek adına yarın BAE’ye gidecek.
Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan, Cuma günü hayatını kaybetmiş ve ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edilmişti.
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