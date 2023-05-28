2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Macron'dan Erdoğan'a hem Türkçe hem Fransızca tebrik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'da yaptığı paylaşyımda "tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz" ifadeleriyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:26
Macron'dan Erdoğan'a hem Türkçe hem Fransızca tebrik
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı seçilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Macron, Twitter'da yaptığı hem Türkçe hem de Fransızca olarak "tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. 

Macron, paylaşımında "Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz" derken aynı mesajı Fransızca da yayımladı.


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