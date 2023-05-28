Macron'dan Erdoğan'a hem Türkçe hem Fransızca tebrik

Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:26

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:30

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı seçilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Macron, Twitter'da yaptığı hem Türkçe hem de Fransızca olarak "tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 28, 2023

Macron, paylaşımında "Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz" derken aynı mesajı Fransızca da yayımladı.