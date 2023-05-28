Macron'dan Erdoğan'a hem Türkçe hem Fransızca tebrik
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'da yaptığı paylaşyımda "tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz" ifadeleriyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı seçilen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.
Macron, Twitter'da yaptığı hem Türkçe hem de Fransızca olarak "tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 28, 2023
Macron, paylaşımında "Fransa ve Türkiye’nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa’ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz" derken aynı mesajı Fransızca da yayımladı.
La France et la Turquie ont d'immenses défis à relever ensemble. Retour de la paix en Europe, avenir de notre Alliance euro-atlantique, mer Méditerranée. Avec le Président Erdogan, que je félicite pour sa réélection, nous continuerons à avancer.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 28, 2023
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