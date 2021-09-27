Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a yumurta fırlatıldı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 15:23

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Lyon şehrinde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kalabalık arasından yumurtaya benzer bir nesne atıldı. Görüntülerde, Macron’a atılan yumurtanın omzundan sekerek kırılmadan yere düştüğü görüldü.

Independent’ın Lyon Mag’tan aktardığına göre, yumurtalı saldırıyı gerçekleştiren kişi, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Macron’u ise görevliler hızlıca korumaya aldı. Haziran ayında ise Macron'a bir kişi tokat atmıştı.

Görüntü: Twitter