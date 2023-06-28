Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, oğlu iş bulamayan anneye yanıtı tepki çekti

Yayınlanma: 28.06.2023 - 13:41

Güncelleme: 28.06.2023 - 13:41

Fransa'da, 62 olan emeklilik yaşının 64'e yükseltilmesi tartışmalarının ortasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iş bulamayan bir anneye verdiği yanıt tepkilere neden oldu. Marsilya ziyareti sırasında 33 yaşındaki oğlunun iş bulamamasından yakınan bir kadının şikayetine Macron'un verdiği cevap, halktan ve sendikalardan büyük eleştiriler aldı.

Macron'un yanıtı, Fransız halkı ve işçi sendikaları arasında tepkilere yol açtı. Kent sokaklarında dolaşırken yanına yaklaşan kadının oğlunun iş bulamamasından şikayet etmesi üzerine Macron, "Size söz veriyorum bu akşam sizinle eski limanda bir dolaşsak eminim 10 iş ilanı görürüz" şeklinde yanıt verdi. Ancak bu yanıt, Fransız halkı ve işçi sendikaları arasında tepkilere yol açtı.

Fransa'nın en büyük işçi sendikalarından CFDT'nin yeni Genel Sekreteri Marylise Leon, Macron'un bu yorumunu "sorunun ciddiyetini görmezden gelen kolay ve basit bir açıklama" olarak nitelendirdi.

BFM televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Leon, şöyle konuştu:

"Elysee Sarayı'nın asıl görevinin herkese iş bulmak olduğundan emin değilim. Cumhurbaşkanı, çalışan insanlara kafe ve restoranlarda kapıyı çalıp işe gelmelerini mi söylüyor? Bu tür bir yaklaşım, çalışma koşullarının zorluklarını inkar etmek anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı olduğunuzda yanınıza birini alıp, bir işverene gidip işe alın demek kolay"

Macron'un işsizlik sorununa yönelik verdiği bu yanıt, Fransa'da iş bulma zorlukları ve çalışma koşulları konusundaki endişeleri yansıtan bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tepkiler, emeklilik yaşının artırılması ve işsizlikle mücadele konularındaki hükümet politikalarının da sorgulanmasına yol açtı.