Fransa’da Ebola alarmı: İlk vaka tespit edildi

Fransa’da ilk Ebola vakası doğrulandı. Fransız Sağlık Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki insani yardım görevinden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, doktorun vakit kaybetmeden özel donanımlı bir sağlık merkezine yatırıldığı ve sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Vakanın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde geçen ay ilan edilen Ebola salgınıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, virüsün ülkede resmi salgın açıklamasından haftalar önce dolaşımda olabileceğini belirtiyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde şimdiye kadar bin kişinin Ebola virüsüne yakalandığı, 260’tan fazla kişinin ise hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Fransa’da vakanın tespit edilmesinin ardından sağlık otoriteleri gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. Hastanın özel bir merkezde takip altına alınmasıyla birlikte, olası temaslıların belirlenmesine yönelik çalışmaların da yürütülmesi bekleniyor.

Ebola virüsü, enfekte kişilerin kanı ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşabiliyor. Hastalık yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı, kusma, ishal ve bazı vakalarda kanama gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor.