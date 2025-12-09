Fransa’da genelev tartışması yeniden alevlendi: 80 yıl sonra geri mi geliyor?

Fransa’da 1946’da çıkarılan Marthe Richard Yasası ile kapatılan genelevler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin iktidar ihtimaliyle birlikte yeniden gündeme geldi.

RN’li bir milletvekili, genelevlerin bu kez seks işçilerinin kooperatif şeklinde yöneteceği yapılar olarak yeniden açılmasını öngören yasa teklifine hazırlandığını açıkladı.

RN’nin önde gelen isimlerinden Somme milletvekili Jean-Philippe Tanguy, Meclis’te yaptığı açıklamada genelevlerin yeniden açılmasını savundu.

Tanguy, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, “Bu yönde bir yasa teklifi hazırlıyorum. Marine Le Pen’in de desteği var” dedi.

Tanguy, önerisinin klasik genelev modeli olmadığını vurgulayarak, “Bu yapılar doğrudan seks işçileri tarafından yönetilecek, arada pezevenk olmayacak” ifadelerini kullandı. Ancak “genelev” kavramının olumsuz çağrışımları nedeniyle farklı bir isim bulunabileceğini de ekledi.

Fransa, uzun yıllardır fuhuşu ortadan kaldırmayı hedefleyen bir yasal çerçeve izliyor. 2016 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde çıkarılan yasayla sokakta müşteri arama suçu kaldırılmış, buna karşın seks hizmeti satın alanlar cezai yaptırıma bağlanmıştı.

Aynı yasa, fuhuştan çıkmak isteyenler için sosyal destek mekanizmaları da öngörmüştü. Bu model RN tarafından sert biçimde eleştiriliyor.

“BUGÜNKÜ SİSTEM İKİYÜZLÜLÜK”

Tanguy, mevcut yasanın seks işçilerini daha da tehlikeli koşullara ittiğini savunuyor. Müşterilerin cezalandırılması nedeniyle kadınların ormanlık alanlara ve gizli mekânlara itildiğini iddia eden RN’li vekil, “Dövülüyorlar, öldürülüyorlar, kimse konuşmuyor” diyerek mevcut sistemi “burjuva ikiyüzlülüğü” olarak tanımlıyor.

RN lideri Marine Le Pen, 2016’daki müşteri cezalandırma yasasına o dönemde de karşı çıkmış, düzenlemenin seks işçilerini daha fazla tehlikeye attığını savunmuştu. Ancak Le Pen’in geçmişteki bazı açıklamaları, göçmen karşıtı sert çıkışları nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

RN’nin ikinci meclis başkan yardımcısı Sébastien Chenu, “Marine Le Pen’in çizgisi yıllardır güvenlik odaklı” diyerek öneriyi savundu. Ancak parti içinde özellikle muhafazakâr Katolik kanadın bu fikre mesafeli olduğu belirtiliyor.

Seks işçilerine destek veren Amicale du Nid adlı kuruluşun genel koordinatörü Delphine Jarraud, projeye sert tepki göstererek, “İnsanları sadece erkeklerin bastırılamaz cinsel arzuları için kapalı yerlere hapsetmek akıl alır gibi değil” dedi.

Sol çizgide yer alan Strass (Seks İşçileri Sendikası) da RN ile aynı safta görünmek istemediklerini duyurdu. Strass sözcüsü Mylène Juste, “RN’nin göçmen karşıtı politikalarıyla yan yana gelmemiz söz konusu olamaz” diye konuştu.

SAĞDAN DA DESTEK VAR

Tartışmaya sağ partilerden de destek geldi. Les Républicains milletvekili Philippe Juvin, seks işçilerine daha fazla yasal güvence sağlayan düzenleme üzerinde çalıştığını açıkladı. Juvin, Fransa’daki mevcut sistemin “ikiyüzlü” olduğunu belirterek Belçika modeline işaret etti.

Belçika’da 2024’ten itibaren seks işçileri resmî sözleşmeyle çalışan statüsüne kavuşmuş, ancak zorla fuhuş yasaklanmıştı.

RN’nin iktidara gelmesi halinde genelev tartışmasının Fransa siyasetinin en sert başlıklarından biri haline gelmesi bekleniyor.

Proje şimdiden hem feminist hareketi, hem muhafazakâr çevreleri, hem de sendikaları karşı karşıya getirmiş durumda.