Fransa’da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü: 11 kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın kuzeydoğusunda, Meurthe-et-Moselle vilayetine bağlı Tomblaine kasabasında sivil bir uçak düştü.
Yerel makamlar, kazada uçakta bulunan 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, uçakta pilotun yanı sıra paraşüt atlayışı yapmaya hazırlanan 10 kişi bulunuyordu.
Kazanın, Nancy yakınlarındaki havaalanı çevresinde meydana geldiği bildirildi.
BFM’nin aktardığına göre, kazada pilot ve 10 paraşütçü yaşamını yitirdi. Uçaktaki kişilerin kimliklerine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.
Yerel kaynaklar, uçağın paraşüt atlayışı için havalandığını ve kazanın kısa süre sonra meydana geldiğini bildirdi.
Kazanın ardından polis ve acil durum ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçleri, Meurthe-et-Moselle bölgesindeki havaalanı çevresinden uzak durulması çağrısında bulundu.
Yetkililer, kurtarma ve inceleme çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için vatandaşlardan kaza bölgesine yaklaşmamalarını istedi.
Kazanın nedeni henüz açıklanmadı. Fransız makamlarının olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
İlk incelemelerde uçağın düşmesine neyin yol açtığına ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmazken, teknik ekiplerin enkaz alanında çalışma yürüttüğü aktarıldı.