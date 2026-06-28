Fransa’da sıcak hava dalgası felakete dönüştü: Binden fazla can aldı

Fransa’da günlerdir etkili olan rekor sıcak hava dalgası, halk sağlığı üzerindeki etkisini artırdı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, pazar günü yaptığı açıklamada, 24 Haziran’dan bu yana ülkede beklenenden yaklaşık bin fazla ölüm kaydedildiğini duyurdu.

Kurum, verilerin henüz kesinleşmediğini ve açıklanan sayının ön tahmin niteliğinde olduğunu vurguladı. Yetkililer, gerçek bilançonun ilerleyen günlerde netleşeceğini, mevcut rakamların ise düşük kalmış olabileceğini belirtti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu’nun açıklamasına göre, aşırı sıcaklardan en fazla kırmızı alarm verilen bölgeler etkilendi. Kaydedilen fazla ölümlerin yüzde 85’i 65 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldü.

Yetkililer, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar, yalnız yaşayanlar ve sosyal destekten yoksun kişilerin sıcak hava dalgalarında daha büyük risk altında olduğuna dikkat çekti.

EVDE ÖLÜMLERDE BELİRGİN ARTIŞ

Kurum, en keskin artışın evde meydana gelen ölümlerde görüldüğünü bildirdi. Bu artışın özellikle Paris ve çevresini kapsayan Ile-de-France bölgesinde dikkat çektiği belirtildi.

Açıklamada, bu tablonun yalnız yaşayan ya da derin sosyal yalnızlık içindeki kişilere yönelik dayanışma önlemlerinin önemini bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, sıcak hava dalgalarının yalnızca meteorolojik değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Kurum açıklamasında, özellikle büyük kentlerde yalnız yaşayan kişilere ulaşılması, risk gruplarının takip edilmesi ve yerel yönetimlerin sosyal destek mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiği belirtildi.

SICAKLIKLAR 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Fransa’da günlerdir etkili olan kavurucu sıcaklar, birçok bölgede 40 derecenin üzerine çıktı. Batı Avrupa’nın geniş bir bölümünü etkileyen sıcak hava dalgası, Fransa’da günlük yaşamı, sağlık hizmetlerini ve altyapıyı zorladı.

Yetkililer, pazar günü itibarıyla sıcakların ülke genelinde etkisini azaltmaya başladığını bildirdi. Ancak sağlık kurumları, sıcak hava dalgalarının etkilerinin gecikmeli olarak ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, açıklanan verilerin geçici olduğunu ve kesin ölüm bilançosunun daha sonra yapılacak ayrıntılı incelemelerle ortaya çıkacağını belirtti.

Kurum, mevcut rakamların sıcak hava dalgasının sağlık üzerindeki etkisini tam olarak yansıtmayabileceğini vurgulayarak, özellikle risk grubundaki kişilere yönelik izleme ve koruma önlemlerinin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.