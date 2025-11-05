Fransa'da sürücü kalabalığın üzerine arabayla daldı

Fransa’nın Atlantik kıyısındaki Oleron Adası’nda bir sürücü, aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürdü. Olayda en az 9 kişi yaralanırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, çarşamba günü meydana gelen olayda yaralılardan ikisinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Bazı Fransız medya kuruluşları ise bu sayının dörde yükseldiğini bildirdi.

Yerel yetkililer, olayın ada genelinde birkaç farklı noktada gerçekleştiğini ve saldırganın kısa süre sonra yakalanarak tutuklandığını duyurdu.

'ALLAHU EKBER' DİYE BAĞIRDI

La Rochelle Savcısı Arnaud Laraize, 35 yaşındaki zanlının yakalandığı sırada 'Allahu Ekber' diye bağırdığını açıkladı. Ancak soruşturmayı yürüten savcılık, olayın terör saldırısı olarak nitelendirilmesi için şu aşamada yeterli bulgu bulunmadığını bildirdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, anti-terör savcılığı şu an için devreye girmedi. Soruşturma, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yerel savcılık tarafından yürütülüyor.

Fransız milletvekili Olivier Falorni, saldırganın ve mağdurların adada yaşayan kişiler olduğunu belirterek, “Bir hesaplaşma mı, bir İslamcı saldırı mı, yoksa ruhsal dengesini yitirmiş biri mi? Henüz bilmiyoruz” dedi.

Le Parisien gazetesi, soruşturma kapsamında saldırganın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırıldığını aktardı.

SABIKA KAYDI VAR

Yerel basına göre saldırgan, geçmişte alkollü araç kullanma, hırsızlık ve uyuşturucu bulundurma gibi küçük suçlardan sabıkalı. Ancak radikal kişiler listesinde (S-list) yer almıyor.

Fransız gazetesi Charente Libre, zanlının Fransız vatandaşı olduğunu ve olay sırasında aracında bir veya birden fazla gaz tüpü bulunduğunu yazdı. Zanlının, aracı ateşe vermeye çalıştığı da belirtildi.

Ulusal Birlik Partisi (Rassemblement National), saldırıda yaralananlar arasında partinin bir milletvekili yardımcısının da bulunduğunu duyurdu.