BBP lideri Mustafa Destici'den sert 'asgari ücret' çıkışı: 'Açıklanan rakam kabul edilebilir bir oran değil'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"silahlı bir şekilde varlıklarını devam ettiriyorlar..."

Destici, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak tanımladığı yeni açılım süreci ile ilgili, şunları söyledi:

“Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki, PKK tüm unsurları ile sadece Türkiye PKK’sı değil, Irak’taki de İran’daki de Suriye’deki de silahlarını bırakmadan ki şu anda bırakmadılar, silahlı bir şekilde varlıklarını devam ettiriyorlar. Söyledikleri ya da taahhüt ettikleri gibi yine tüm uzantılarıyla birlikte kendini feshetmeden artık bu komisyon çalışmalarını sonlandırmalı ve katiyen bir süre uzatımına gidilmemelidir. Bizim görüşümüz budur. Önce silahlarını bıraksınlar, kendilerini feshetsinler ondan sonra komisyon çalışmalarına devam etmek isterse edebilir. Ama bu şartlarda komisyonun çalışmalarına devam etmesi onlara cesaret verecektir.”

LİBYA ASKERİ HEYETİNİN DÜŞEN JETİNE DAİR AÇIKLAMA

BBP lideri Destici, Ankara'nın Haymana ilçesinde, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle 8 kişi hayatını kaybetmesine ilişkin de, şöyle konuştu:

“Öncelikle hayatını kaybeden Libya'lı kardeşlerimize Genelkurmay Başkanı olmak göre Kara Kuvvetleri Komutanı'na, Libya Askeri İmalat Kurumu Komutanı'na, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı'na, fotoğrafçı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Kardeş Libya halkına ve Libya Silahlı Kuvvetlerine de ayrıca şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyorum. Hadise ile ilgili hemen ortada ulaşılmış net bir bilgi yok fakat toplantıya girmeden önce İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın açıklamalarını dinledim. Uçağın ses kayıt cihazının ve kara kutusunun bulunduğunu açıkladı. İnşallah bu ses kayıt cihazı, helikopterin içinde yapılan konuşmaları, kara kutusu da uçağın düşme sebebini ortaya koyacaktır. İnşallah ondan sonra daha net bir yorum yaparız, yapmalıyız.”

"AÇIKLANAN RAKAM KESİNLİKLE ALIN TERİNİN KARŞILIĞI DEĞİLDİR"

Mustafa Destici, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret ile ilgili ise, şunları söyledi:

“2026 yılı asgari ücreti açıklandı. Açıklanan rakam yüzde 27’lik bir artışla 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Biliyorsunuz biz bu hususla ilgili bu takvimde görüşümüzü yüzde 50 artış yapılması gerektiği noktasında açıklamıştık. Bunu da temellendirerek gerekçelendirerek söylemiştik. O da şu idi, 2024 yılı enflasyonu 2025 yılında asgari ücretliye verilmemişti. 45-46 enflasyon üstüne yüzde 3 değerlendirme oranı yaklaşık yüzde 50 oranda bir zam almaları gerekirken yüzde 30 almışlardı. Bu kaybın bu sene verilmesini çünkü ara zam da yapılmadı ve 2025 yılı enflasyonu da yüzde 31-32 aralığında bekleniyor. Dolayısıyla da yüzde 50'lik bir zammı biz adaletli olur, hakkaniyetli olur diyerek teklif etmiştik. Fakat böyle olmadı ve yüzde 27’lik bir zam açıklandı.

Bir kere açık yüreklilikle şunu ifade edeyim. Asgari ücret bir sadaka değildir. Asgari ücret bir alın teridir ve açıklanan rakam bu alın terinin karşılığı olmamıştır ve değildir. Açıklanan rakam kesinlikle asgari ücretlinin alın terinin karşılığı değildir. Açıklanan asgari ücret rakamı milyonlarca işçinin ve ailesinin gerçek geçim şartlarını karşılamaktan çok uzaktır. Büyük Birlik Partisi olarak en başından beri açıkça ifade ettik. Asgari ücret bir lütuf değildir. Bir yardım değildir. Çalışanın, işçinin, emekçinin alın terinin karşılığıdır. Ortaya konulan ve açıklanan bu rakam bu karşılığı asla vermemektedir. Burada vicdanları yaralayan bir haksızlık vardır. Dün açıklanan bu asgari ücret rakamı vicdanları yaralamıştır. Çünkü asgari ücret yalnızca bir kişinin maaşı değildir. Asgari ücret bir hanenin, bir ailenin geçim rakamıdır.

Bir babanın evine başı dik girebilmesidir. Bir annenin çocuğuna mahcup olmamasıdır. Bugün açıklanan rakam, ailelerin yaşadığı geçim sıkıntısını hafifletmemekte, aksine bu sıkıntıyı derinleştirecektir. Bu durum aile birliğini de çatırdatmaktadır. Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Asgari ücret sadaka değildir, işçinin alın teridir. Açıklanan rakam kabul edilebilir bir oran değildir, bir rakam değildir. İşçinin, emekçinin hakkını verecek, aileyi ayakta tutacak bir ücret mutlaka sağlanmalıdır. Bizim talebimiz yüzde 50 artıştır, gerekçeleriyle söyledik. En azından bu bir nebze de olsa insanca yaşayabilmenin asgari bir şartıdır.”