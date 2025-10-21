Fransa’da tarihi gün: Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi!

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 5 yıllık hapis cezasının infazı, bu sabah erken saatlerde Paris’teki La Santé Cezaevi’ne girmesiyle resmen başladı.

Böylelikle Sarkozy, 'II. Dünya Savaşı’ndan bu yana cezaevine giren ilk Fransız devlet başkanı' olarak tarihe adını yazdırdı.

LİBYA'DAN GELEN KARA PARA

Sarkozy, 2007 yılında kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kampanyasını, 'Muammer Kaddafi yönetimindeki Libya’dan gönderilen yasa dışı fonlarla finanse etmek' suçlamasıyla yargılanıyordu.

Paris Mahkemesi’nin 25 Eylül 2025 tarihli kararına göre Sarkozy, 'suç örgütü kurmak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın temyiz süreci devam etse de mahkeme bu sürecin, 'ceza infazını durdurmayacağına' hükmetti.

Sarkozy, Paris ’in 14. bölgesinde bulunan La Santé Cezaevi ’ne götürüldü.

’in 14. bölgesinde bulunan ’ne götürüldü. 9 metrekarelik bir hücreye yerleştirildiği bildirildi.

Güvenlik gerekçesiyle, 'yüksek riskli ve hassas mahkûmlar' bölümünde tutuluyor.

bölümünde tutuluyor. Diğer mahkûmlarla teması sınırlandırılmış durumda.

BİR LİDERİN DÜŞÜŞÜ...

Sarkozy’nin siyasi kariyeri, 2007-2012 yılları arasında yürüttüğü cumhurbaşkanlığı ile zirveye çıkmıştı. Görevi süresince; göçmen karşıtı söylemler, ekonomik liberal politikalar ve Avrupa Birliği (AB) içindeki sert tavırlarıyla dikkat çeken eski lider, aynı zamanda Fransız sağının yeniden yapılandırılmasında da kilit rol oynamıştı.

Ancak 2012’de sosyalist François Hollande’a karşı kaybettiği seçimin ardından hakkında açılan soruşturmalar, siyasi kariyerini gölgede bıraktı. 2023 yılında görülen 'telekulak' davasında da 3 yıl hapis cezası almış, ancak ev hapsiyle infaz edilmişti.

SİYASETE ETKİSİ

Bu ceza, yalnızca Sarkozy’nin değil, Fransa’daki tüm siyasi elitlerin 'dokunulmazlık' algısını kökten sarsmış durumda.

'Yargının tarafsızlığı' ve 'hesap verebilirlik' ilkeleri açısından yeni bir döneme girildiği yorumları yapılıyor.

Sarkozy’nin partisi olan Cumhuriyetçiler (Les Républicains) ise kararı, 'siyasi bir linç' olarak nitelendiriyor.

Siyaset bilimcilere göre Fransa, devlet başkanının yargılanması ve cezalandırılması ile dünyaya, “Hiç kimse hukukun üstünde değildir” mesajı veriyor.