Fransa'da yerel seçimler: Paris yine ‘sol’ dedi

Fransa’da yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda, başta Paris, Lyon ve Marsilya olmak üzere ülkenin büyük şehirlerinin çoğunu sol adaylar kazandı. Yaklaşık 35 bin belediye için düzenlenen seçimlerde katılım oranı yüzde 57’de kaldı.

Paris Belediye Başkanlığı yarışında ikinci turda üç aday karşı karşıya geldi. Sosyalistlerin adayı Emmanuel Grégoire oyların yüzde 50.53’ünü alarak seçimi kazandı. Sağın adayı Rachida Dati yüzde 41.52’de kalırken Paris’te sosyalistlerle ittifak yapmayan Jean-Luc Mélenchon’un Boyun Eğmeyen Fransa partisinin adayı Sophia Chikirou yüzde 7.96 oyla üçüncü oldu.

Seçimlerin genel oy dağılımında sağ ve merkez sağ partiler yüzde 35-40 bandında yer alırken sol partiler yüzde 30-35 aralığında kaldı.

Başkent Paris’te Sosyalist Parti adayının kazanmasıyla birlikte sol blok büyük şehirlerdeki hâkimiyetini sürdürdü. Lyon’da Yeşiller, Marsilya’da ise sol ittifaklar yönetimi korudu.

Genç seçmenler ile göçmen kökenli nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sol oyların konsolide olduğu görüldü. Taşra ile küçük ve orta ölçekli kentlerde ise Cumhuriyetçiler bloku belediyelerin yaklaşık yüzde 55’ini kazanarak sayısal üstünlük sağladı.

AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ

Seçimlerin en çok merak edilen aktörlerinden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi oy oranını yüzde 15-20 bandına taşıyarak ülke genelinde güçlü bir tabana sahip olduğunu gösterdi. Buna karşın yerel yönetimlerde belediyelerin yalnızca yüzde 5-10’unu kontrol edebildi.

Macron’un temsil ettiği merkez siyaset ise seçimlerden sınırlı bir performansla çıktı. Oy oranı yüzde 10-15 bandında kalan merkez, yerel yönetimlerin yaklaşık yüzde 5’ini elde edebildi. Bu sonuç, Macron sonrası dönemde merkez siyasetin seçmen nezdinde giderek daralan bir alana sıkıştığı yönünde yorumlanıyor.

2027’YE GİDEN YOL

Yerel seçim sonuçları, 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Hiçbir siyasi blokun açık üstünlük sağlayamaması, önümüzdeki süreçte ittifakların belirleyici olacağını ortaya koyuyor.