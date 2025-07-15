Fransa’dan 2030 uyarısı: Avrupa’da büyük bir savaş bekleniyor

Fransa Savunma ve Ulusal Güvenlik Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan yeni Stratejik Ulusal İnceleme Raporu, Avrupa’yı bekleyen güvenlik risklerini ele aldı.

Raporda, “2030 yılına kadar Avrupa’da büyük ölçekli, yüksek yoğunluklu bir savaşın çıkma riski son derece yüksek” ifadeleri yer aldı.

Raporda, Rusya "birincil tehdit" olarak tanımlandı. İran, Çin, terörizm, ayrılıkçılık, siber saldırılar ve organize suçlar da tehdit unsurları arasında sıralandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un önsözünü kaleme aldığı raporda "Rusya tehdidi", "Rus saldırganlığı" gibi ifadeler 50'den fazla kez yer aldı.

Raporda, “Rusya, Fransa’nın, ortaklarının ve müttefiklerinin çıkarlarına ve Avrupa kıtasının istikrarına yönelik en doğrudan tehdittir” denildi.

Moskova, seçimlere müdahale, siber saldırılar ve suikastlarla da suçlandı. Rusya’nın Afrika, Latin Amerika ve Asya ile kurduğu ilişkiler de "çatışmacı yaklaşımın" bir parçası olarak yorumlandı.

MOLDOVA, BALKANLAR VE DOĞRU AVRUPA RİSK ALTINDA

Rapor, Rusya’nın Moldova, Balkanlar veya NATO’nun doğu kanadındaki ülkeleri hedef alabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca İran’ın Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırdığı, Çin’in ise küresel egemenlik hedeflediği belirtiliyor.

Raporda, Fransa'nın ve Avrupa'nın olası bir savaşa hazırlık için savunma sanayisini güçlendirmesi ve ekonomisini "savaş moduna" geçirmesi gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda hem Fransa’da hem de Avrupa genelinde savunma yatırımlarının artırılması çağrısı yapıldı.

Bu değerlendirme, Avrupa'daki askeri harcamaların hızla arttığı bir döneme denk geliyor. Brüksel kısa süre önce 800 milyar euroluk ReArm Europe girişimini hayata geçirirken, geçen ay Avrupa’daki NATO üyeleri savunma harcamalarını GSYİH'nin %5’ine çıkarma kararı aldı. Her iki adımda da "Rusya tehdidi" gerekçe gösterildi.