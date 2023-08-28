Fransa karşıtları, askeri üssün etrafında nöbet tutuyor

Yayınlanma: 28.08.2023 - 08:41

Güncelleme: 28.08.2023 - 09:03

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, göstericiler, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin "Niamey 101" ismiyle de bilinen Fransız askeri üssünde "saklandığı" iddiaları nedeniyle 05.30'dan bu yana üssün etrafında bekleyişini sürdürüyor.

Nijer bayraklarının yanı sıra Rusya, Kuzey Kore ve Çin bayrakları da sallayan grup, "Kahrolsun Fransa" ve "Fransız askerlerini istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Nijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

Fransa da "cuntanın Fransız Büyükelçinin gitmesinin talep edebilecek bir otorite olmadığını" açıklamıştı.

Büyükelçi Itte'ye verilen süre, yerel saat ile 19.00'da dolarken, Fransa Büyükelçiliği önünde de alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Askeri yönetimin, Itte'nin ülkeyi terk etmemesi halinde, Fransa Büyükelçiliği ve Fransız askeri üssüne elektrik, su, gıda ve yakıt tedarikini durdurabileceği belirtiliyor.

Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Uluslararası Diori Hamani Havalimanı yakınlarında da bir askeri üssü bulunuyor.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.