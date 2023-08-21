İran: Elimizde Fransa, İsveç ve İngiltere'den casuslar var

Yayınlanma: 21.08.2023 - 16:12

Güncelleme: 21.08.2023 - 16:12

İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, yıllık konferanslarının üçüncü gününde Devrim Muhafızları liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, önümüzdeki mart ayında yapılması planlanan parlamento seçimlerine atıfta bulunarak "düşmanın ülkeyi istikrarsızlaştırma ve seçimlere katılımı azaltma" yönündeki planlara karşı uyarıda bulundu.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, Hatib, bu planları "düşman planları" olarak tanımladı.

İran dini lideri Ali Hamaney, Devrim Muhafızları liderlerinin yıllık konferansının açılışında "kriz kışkırtıcı" ifadesini kullandı ve düşmanları İran'da "kriz çıkarmaya çalışmakla" suçladı.

Hamaney’in açıklamalarını tekrarlayan Hatib şunları söyledi:

"Yeni koşullarda düşmanlar, Bahaileri, toplumsal hoşnutsuzluğu, sendika hareketlerini, fitne ve değişim eğilimlerini fısıldayan siyasi akımları kullanarak toplumsal nüfuzlarını genişletme ve toplumda krizler çıkarma yoluna girmeye çalışıyorlar."



"ASIL HEDEFLERİ SEÇİMLER"

Hatib, geçen yıl eylül ayında kadınlar tarafından gerçekleştirilen Mahsa Amini protestolarının patlak vermesinin yıl dönümüne işaretle sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayaklanmaların yıl dönümü için planları olsa da bu yılki asıl hedefleri seçimler. Tüm teşkilatlar, büyük bir güç göstermek ve zafer kazanmak için çabalarını birleştirmeli."

Hatib, protestolara ve "terörist eylemlere" karşı Devrim Muhafızları, İstihbarat Bakanlığı ve kolluk güçleri arasındaki ortak operasyonları desteklediğini ifade etti. Ayrıca, "Düşmanların kriz çıkarma stratejisi terör ve casuslukla sınırlı değil. Bunu toplumsal arenada çeşitli biçimlerde göstermeye çalışıyor" dedi.

Hatib ülkesini "küresel düzeyde yükselen yeni güç" olarak nitelendirdi ve 50'den fazla yabancı istihbarat teşkilatının İran'a karşı koymak için özel bir bölümü olduğunu öne sürdü.

200 IŞİD MİLİTANI TUTUKLANDI

Hatib konuşmasının devamında ABD ve İsrail'i IŞİD'in ortaya çıkışının arkasında olmakla suçladı:

"Irak’ta Erbain gününde 200 IŞİD militanı, ülke ve bölgede zararlı eylemlerde bulunmak ve istikrarı tehdit etmek amacıyla İran topraklarına girdi. Son tutuklamalardan sonra planların çoğu boşa çıkarıldı."

Hatib, İran istihbarat servislerinin performansını savunarak, ellerinde Fransa, İsveç, İngiltere ve diğer bazı ülkelerden casuslar olduğu bilgisini verdiği açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Batı ülkelerinin yaptıkları baskılara rağmen bir kısmı idam cezasına çarptırıldı ve cezalar infaz edildi. Güvenlik servisleriyle koordinasyon içindeyiz."



