Fransa okullarda kızlara uzun elbisenin ardından erkeklere de entariyi yasaklıyor

Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:22

Güncelleme: 31.08.2023 - 16:15

Eğitim Bakanı Gabriel Attal, konuk olduğu France Inter radyosunda, 4 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların (uzun elbise) yanı sıra erkek entarilerinin (kamis) de yasaklanacağını açıkladı.

Attal, abaya ve erkek entarisi giyen gençler ve aileleriyle fikir alışverişinde bulunulması ve konuşulması gerektiğini belirtti.

Fransız Bakan, abaya veya entari giyen öğrencilerin okula alınacağını, kendilerine bu yasağın ne anlama geldiğinin ve okulda bu kıyafetlere neden müsaade edilmediğinin anlatılacağını söyledi.

Attal, bazı kız öğrencilerin bu kurala uymalarının birkaç gün alabileceğini dile getirerek, abaya giyen kız öğrencilerin okula girebileceklerini ancak derslere katılamayacaklarını belirtti.

Attal, okulların açılışı öncesi TF1 televizyon yayınında yaptığı açıklamada, yeni eğitim döneminde derslere abaya ile girilmesini yasakladıklarını bildirmişti.

Fransız milletvekili Manuel Bompard, Attal'ın laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda abaya giyilmesine getirdiği yasaklama kararını Danıştaya taşıyacağını açıklamıştı.