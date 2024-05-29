Fransa parlamentosunda Filistin bayrağı krizi: Milletvekiline ceza verildi

Yayınlanma: 29.05.2024 - 10:13

Güncelleme: 29.05.2024 - 10:15

Fransa parlamentosunda Filistin bayrağı açılması büyük bir krize yol açtı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Sebastien Delogu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dikkat çekmek için Ticaret Bakanı Franck Riester’in Gazze’deki saldırılarla ilgili bir soruyu yanıtladığı sırada Filistin bayrağı açtı.

Bu olay üzerine Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Yael Braun-Pivet, oturuma ara vererek, "Bu kabul edilemez" ifadesini kullandı.

15 GÜN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

LFI Milletvekili Delogu'nun bu hareketi, meclisteki muhalif milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı. Ancak, Fransa'da meclis haberlerini yayımlayan LCP kanalına göre, Delogu'ya 15 gün meclisten men cezası verildi.

LFI tarafından yapılan açıklamada, "Barışın sesini her yerde, her zaman taşımaya devam edeceğiz" denildi.

Bu olay, Fransa'da meclis oturumlarında yaşanan nadir olaylardan biri olarak kayda geçti ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.