İsrail Refah'ta kara savaşını genişletiyor

Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:29

Güncelleme: 29.05.2024 - 09:29

İsrail ordusu, yerlerinden edilmiş yüz binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'taki bir yerleşkeye düzenlediği saldırıda en az 45 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra, kentte kara savaşını genişletiyor.

Salı günü bölgeden gelen sınırlı bilgiler, İsrail ordusunun kent merkezine yaklaştığını ve hakim noktalara asker yerleştirdiğini gösteriyor.

Cezayir, ölümlere son verilmesi çağrısında bulunan bir BM karar tasarısı hazırlayacağını duyurdu.

Daha önceki kararları veto eden ABD, İsrail'in Refah'taki harekâtını hâlâ “büyük bir kara operasyonu” olarak görmediğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ise ABD'nin İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a yönelik geniş çaplı bir işgal başlattığına inanmadığını söyledi.

"TRAJİK BİR 'HATA'"

Gazze Şeridi'nde ölümcül ve büyük bir yıkıma neden olan İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilmiş yüz binlerce sivil hâlâ Refah'ta kalıyor. ABD Başkanı Joe Biden daha önce Refah'a yönelik tam ölçekli bir işgalin kırmızı çizgiyi aşacağını söylemişti.

Kirby, tam ölçekli kara harekatına karşı tutumlarında herhangi bir değişikliğin olmadığını belirterek, "Büyük birliklerle, çok sayıda askerle sahadaki çok sayıda hedefe karşı bir tür koordineli manevra yaptıklarını görmedik" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu çadır kente yönelik Pazar günkü saldırıyı “trajik bir hata” olarak nitelendirdi ancak Refah operasyonunu sürdürme sözü verdi.

İsrail ordusu salı günü, askerlerinin Refah'taki “terör hedeflerine” karşı faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

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Bölgede kamplarda yaşayan çok sayıda kişi, şehrin batı bölgelerinin gece boyunca yoğun bombardımana maruz kaldığını aktarıyor.

İsrail ordusu Refah'ın doğusundaki sivillere, "genişletilmiş insani bölge" olarak tanımladığı kıyı şeridine gitmeleri çağrısı yapıyor.

Ordu genişleyen kara savaşı için de "Birliklerimiz teröristlerle yakın mesafe çatışmaya giriyor ve bölgedeki terör tüneli şaftlarını, silahlarını ve ek terör altyapısını tespit ediyor" açıklaması yaptı.

EN AZ 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Reuters haber ajansı, yerel sağlık yetkililerine dayandırdığı haberde, en az 21 kişinin el-Mawasi'deki çadır bölgesine düşen tank mermileri nedeniyle öldüğünün aktarıldığını bildiriyor.

Hamas kontrolündeki sivil savunma biriminden bir yetkili de Fransız AFP haber ajansına, İsrail'in çadır bölgesine “ölümcül bir saldırı” düzenlediğini söyledi.

Filistin medyasında, çadırlarla çevrili kumlu bir alanda en az beş cesede ait görüntüler yer alıyor.

İsrail ordusu ise El Mawasi'deki ölümlere ilişkin iddiaları yalanladı.

Öte yandan ordu sözcüsü, pazar günkü yangının Hamas tarafından bölgede depolanan silahların patlaması sonucu çıkmış olabileceğine inandığını söyledi.

ABD'den Refah için 'sınırlı' açıklaması

Birleşmiş Milletler, yaklaşık bir milyon kişinin Refah'taki çatışmalardan kaçtığını, ancak birkaç yüz bin kişinin hâlâ bölgede kalmış olabileceğini kaydediyor.

Bölgedeki gazeteciler, binlerce kişinin salı günü erken saatlerde eşek ve atların çektiği arabalara doluşarak kuzeye doğru ilerlemeye çalıştığını aktardı.

İsrail sivil ölümlerine ve artan uluslararası baskıya karşın Refah konusunda geri adım atmıyor.

Getty Images Refah'ta devam eden savaşın güvenli bir bölgeden çekilen fotoğrafı

ABD Başkanı Joe Biden, Refah’taki siviller konusunda Tel Aviv yönetimini uyarmıştı. Biden ilgili röportajında burada “sınırlı” bir harekat yürütüldüğü görüşünü savunmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı, Refah’taki harekatın halen bu şekilde değerlendirildiğini açıkladı.

Hamas son 48 saatte 70’ye yakın kişinin bu bölgede öldürüldüğünü duyurdu.