Fransa parlamentosunda saygı duruşu

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 14:56

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:51

Fransa Parlamentosu'nda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan depremin ardından Türkiye ve Suriye’de depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet saygı duruşunun ardından oturumda yaptığı konuşmada, “Binlerce bina çökmüşken çok sayıda aile dondurucu soğukta evsiz. Fransa, depremden etkilenen halka acil yardım sağlamak için ortaklarıyla birlikte seferber oluyor. Fransız kurtarma ekipleri çalışmalara katılmak için sahada" ifadelerini kullandı.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 kentte binlerce binayı yerle bir etti. Son güncellemeye göre, meydana gelen deprem sebebiyle 8 bin 574 kişi öldü. 6 bin 744 binanın yıkıldığı depremde, 49 bin 133 kişi yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 139 Fransız sivil güvenlik kurtarma görevlisinin arama ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere bu akşamı Türkiye'ye uçacağını söylemişti.

Darmanin attığı bir tweet'te yardım müdahalesinin "Cumhurbaşkanının talebi üzerine" ve "Avrupa dayanışma mekanizmasının bir parçası" üzerine yapılacağını dile getirmişti.

Darmanin, "Fransa bu korkunç koşullarda Türkiye ile tam dayanışma içindedir" demişti.