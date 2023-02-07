BM’de Türkiye ve Suriye’de depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 07:21
BM’de Türkiye ve Suriye’de depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
Abone Ol google-news

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler Birleşmiş Milletler (BM) tarafından anıldı.

ABD’nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında 2023 gündemiyle toplanan Genel Kurul’daki oturum öncesi hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde şu ana kadar Türkiye'de 2 bin 921 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 773 kişi de yaralandı. Suriye'de ise şu ana kadar 461 kişinin hayatını kaybettiği, bin 326 kişinin de yaralandığı aktarıldı.


BM saygı duruşu deprem

İlgili Haberler

Liderlerden Türkiye'ye yardım ve taziye mesajları

Liderlerden Türkiye'ye yardım ve taziye mesajları
Kahramanmaraş'taki depremden saatler sonra kurtarıldılar

Kahramanmaraş'taki depremden saatler sonra kurtarıldılar
Deprem sonrası yine o soru gündemde: Toplanan vergiler nerede?

Deprem sonrası yine o soru gündemde: Toplanan vergiler nerede?

En Çok Okunan Haberler