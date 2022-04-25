Fransa seçiminin 2. turunda Macron kazandı

25 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Fransız halkı dün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ikinci kez seçti. Araştırma şirketlerinin sandık çıkışında yayımladığı verilere göre merkez aday Macron oyların yaklaşık yüzde 58’ini, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen ise yüzde 42’sini aldı. Araştırmacıların tahmin ettiği seçime katılım oranı, ortalama yüzde 71’le 1969’dan beri “en düşük oran” olarak kayıtlara geçti. Macron’un yeniden zaferle çıktığı seçimlerde Rusya’nın Ukrayna işgali, savaşın ekonomik etkileri nedeniyle oluşan hayat pahalılığı ön plandaydı. Fransız lider, hem partisinin parlamento çoğunluğuyla hem de ikinci defa seçilmesiyle ülke tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

AŞIRI SAĞDAN REKOR

Seçim sonrası yaptığı konuşmada yenilgiyi kabul eden Le Pen, 2002’de babası Jeane Marie Le Pen’in elde ettiği yüzde 17.8’lik oy oranını ikiye katladı ve bu sonuç Fransa 5. Cumhuriyeti’nde ilk kez aşırı sağ ve ırkçı bir partinin rekor oyu olarak tarihe geçti. Marine Le Pen, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yenilgisinden sonra siyaseti bırakma niyetinde olmadığına dair güvence verdi.

Le Pen seçim sonrası basın açıklamasını “Yani evet, iktidarın birkaç kişi tarafından ele geçirilmesini önlemek için, Fransa ve Fransızlara olan bağlılığımı her zamankinden daha fazla sürdüreceğim ve Fransızları asla terk etmeyeceğim” diyerek sonlandırdı. Yasal resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan’da açıklanacak. Öte yandan Paris’te yaptığı zafer konuşmasında Macron, çekimser kalanların, aşırı sağı engellemek için kendisine oy verenlerin veya Le Pen’e oy veren kişilerin endişelerinin giderilmesi gerektiğini belirtti. İlk turda 3. olarak elenen ve Macron’u desteklememesine rağmen rakibi Le Pen’e oy vermeyin çağrısında bulunan solcu aday Jean-Luc Melanchon, Cumhurbaşkanı’nı haziran ayındaki parlamento seçimlerinde yenmek için bir fırsatları daha olduğunu söyledi.

Dünya liderleri, Macron’un yeniden seçilmesini kutladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen, Fransız Cumhurbaşkanı için ilk kutlama ve işbirliği mesajı yayımlayanlar arasındaydı. Ayrıca, Macron, ilk defa seçildiği ve yine Le Pen’e karşı yarıştığı 2017 cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 66.1 oy almış, rakibi de 33.9 puan bandında kalmıştı.