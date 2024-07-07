Fransa seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı

Yayınlanma: 07.07.2024 - 21:19

Güncelleme: 07.07.2024 - 21:33

Fransa'da seçmenler, 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Meclis'te temsil edecek milletvekillerini belirlemek için bir kez daha sandığa gitti. Oy verme işleminin Fransa ana karasında yerel saatle 18.00'de; Paris ve Marsilya gibi büyükşehirlerde saat 20.00'de sona erdiği seçimlerin ikinci turuna katılım yüksek oldu.

Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de; Paris ve Marsilya gibi büyükşehirlerde saat 20.00'de sona erdi.

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon seçmen bulunuyor. Seçmenler, ikinci turda 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Meclis'te temsil edecek 501 milletvekilini belirlemek için sandığa gitti. Meclis'te görev alacak 76 milletvekili ilk turda seçilmişti.

İlk turda sandıktan çıkan sonuçlara göre, Marine Le Pen ve Jordan Bardella’nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi yüzde 34 alarak birinci parti olarak çıkmıştı. Sol partilerin aşırı sağın yükselişini engellemek için kurdukları Yeni Halk Cephesi (NFP) koalisyonu yaklaşık yüzde 29 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble İttifakı ise yaklaşık yüzde 20,5 oranında oy aldı.

Fransa'da son üç seçimdir oylarını artırmaya devam eden RN, 9 Haziran 2024 tarihinde yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 31,37 oy alarak en yakın rakibi Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı. Aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki galibiyetinin ardından Macron, 9 Haziran gecesi Meclis'i feshetmiş ve 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı.

İLK SONUÇLAR: SOL İTTİFAK ÖNDE

Fransa'da sandık çıkış anketlerine göre sol ittifak ilk sıraya yerleşirken Macron ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi.

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