Fransa seçimlerinin resmî sonuçları açıklandı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 20:36

Fransa Anayasa Konseyi, 24 Nisan’da yapılan 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci tur resmî sonuçlarını açıkladı.

Fransa Anayasa Konseyi Başkanı Laurent Fabius'un açıkladığı resmî sonuçlara göre, Emmanuel Macron geçerli oyların yüzde 58,55’ini (18 milyon 768 bin 639 oy) alarak Fransa Cumhurbaşkanı seçildi. Rakibi Marine Le Pen ise geçerli oyların yüzde 41,45’ini (13 milyon 288 bin 686 oy) aldı. Konsey Başkanı Fabius Macron’u tebrik etti.

Macron'un yeni görev dönemi 14 Mayıs'ta başlayacak.

KATILIM ORANI YÜZDE 71,99

Kayıtlı seçmen sayısı 48 milyon 752 bin 339 olarak açıklanırken, ikinci turda 35 milyon 96 bin 478 seçmen oy kullandı. İkinci tur seçimlere katılım oranı yüzde 71,99 oldu. Boş oyların sayısının ise 2 milyon 233 bin 478 olduğu belirtildi.