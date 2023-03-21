Fransa sokaklarında ‘istifa’ sloganları

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 04:00

Dün Ulusal Meclis’te muhalefet partilerince verilen gensoru görüşmelerinin yapıldığı saatlerde başta başkent Paris olmakla birlikte bütün illerde sokaklara çıkan halka sendikalar, okullar, bazı kamu kuruluşları ve solcu milletvekilleri de destek veriyor.

Ellerinde “Giyotine bir adım kaldı”, “Hükümet istifa”, “Macron seni evinden almaya geliyoruz” gibi çeşitli pankartlarla eyleme çıkan göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik istifa sloganları eşliğinde protestolarını sürdürdü.

Sendikaların perşembe günü ülke genelinde geniş çaplı grevler için bütün halkı meydanlara çağırarak hükümete karşı büyük eylem yapacaklarını açıklamasıyla yakıt istasyonlarında tedarik sorunları yaşanmaya başlandı. Rafinerilerde çalışan işçiler dün de yakıt tankerlerinin çıkışlarını tuttu. İstasyonlarda uzun kuyruklar oluşturken bir diğer taraftan halk ise zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın etti. Grev çağrılarının açıklamasından dolayı havayolu yetkilileri, 1 milyona yakın uçuş biletinin iptal edildiğini belirtti.

2018’de başlayan sarı yelekliler eyleminin pandemi nedeniyle sonlandırılması sonrası Fransızlar, “emeklilikte reform” tasarısına karşı ilk kez böylesi kitlesel protestolar için sokağa çıktı. Ulusal Meclis’in karşısında bulunan Concorde meydanı eylemlere kapatıldı, Champs-Elysees caddesi ile parlamentoya yakın metro istasyonlarına geçişler engellendi. Dün sabah saatlerinden itibaren Ulusal Meclis ve çevresinde bulunan yollarda göstericilerin parlamento binasına girmelerini engellemek için yoğun güvenlik altına alındı.

