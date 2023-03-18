Fransa, Türkiye'nin Finlandiya kararını destekledi
Fransa, Türkiye ve Macaristan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylama niyetlerini açıklamasını memnuniyetle karşıladı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin ve ardından Macaristan'ın, Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolü onaylama işlemini gerçekleştireceklerine dair niyetlerini beyan etmelerinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, Fransa'nın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya müşterek ve ivedi şekilde katılma taleplerini ilk andan bu yana desteklediği vurgulandı.
"İsveç ve Finlandiya, NATO ile önemli ve birlikte çalışabilir askeri yeteneklere sahiptir. Üyelikleri bu sebeple Avrupa-Atlantik bölgesinin ve müttefiklerin güvenliğine belirleyici ölçüde katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verilen açıklamada, savaşın Avrupa topraklarına döndüğü, bir bağlamda NATO'nun güçlenmesinin tüm üyelerinin çıkarına olduğu kaydedildi.
Öte yandan açıklamada, Fransa'nın, NATO'nun Temmuz 2023'te Litvanya'da düzenlenecek Vilnius Zirvesi'nde bu iki yeni müttefiki kabul edebilmesi için Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in katılım protokolünü onaylamasına ilişkin beklentisine yer verildi.
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