Fransa Ulusal Meclis'inde İsrail protestosu
Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Rachel Keke'nin Ulusal Meclis'te Filistin bayrağı açmasının ardından hükümete soru faslına ara verildi.
Paris'te bulunan Ulusal Meclis'te hükümete soru faslı oturumu düzenlendi.
LFI Partisi milletvekilleri oturuma Filistin bayrağı renklerinde kıyafetlerle katılırken, Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) üyeleri Fransa bayrağı renklerinde atkı taktı.
Soru faslı devam ettiği sırada LFI Milletvekili Keke, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzelilerle dayanışmasını göstermek amacıyla Filistin bayrağı açtı.
La députée LFI, Rachel Keke, brandit un drapeau de la Palestine à l'Assemblée nationale pic.twitter.com/Im2IJVTkSq— BFMTV (@BFMTV) June 4, 2024
Muhalif milletvekilleri Keke'yi alkışlarken, Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet oturuma ara verdi.
LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu da meclis oturumunda Filistin bayrağı açtığı için 15 gün uzaklaştırma cezası almıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel'den Ersan Şen'e tepki...
- Görevden alma yetkisi iptal edildi
- 'Gülen getirildi' iddiası üzerine açıklama
- Erdoğan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Lise öğrencisi kız okulda intihar etti!
- Caner Özyurtlu'nun 'kira' açıklaması gündem oldu
- AKP'yi köşeye sıkıştıran 'Gökçek' sorusu
- Çağlayan Adliyesi'nde intihar!
- Acun Ilıcalı'dan Hull City açıklaması!
- 'Dünyanın en uzun binası' yolda