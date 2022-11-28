Fransa'da 15 bin eczacı açığı bulunuyor
Fransa'da eczanelerde yaşanan ilaç sıkıntısına ek olarak eczacı açığının da baş gösterdiği sektörde, acil olarak 15 bin eczacıya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Fransız basınındaki haberlere göre, 15 bin eczacı açığının bulunduğu ülkede eczaneler personel eksiğinden şikayetçi oluyor.
France İnter radyosuna konuşan Eczacı Sendikaları Federasyonu Başkanı Philippe Bresset, ülkedeki her 3 eczanenin 2'sinin personel aradığını açıkladı.
Bresset, bu açığın nedenleri arasında "yaş piramidi" kriteri bulunduğunu belirterek, emekliliğe ayrılan eczacıların yerine yenisinin gelmediğini ifade etti.
Fransız basını ayrıca eczacılık fakültelerinde 1100 öğrenci eksiği olduğunu yazdı.
Diğer yandan Covid-19 salgınının yol açtığı kriz nedeniyle hastaneler, doktor ve hasta bakıcı sıkıntısı yaşarken, eczaneler de ilaç temin etmekte zorlanıyor.
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