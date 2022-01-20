Fransa’da 2021’de her 3 günde bir kadın cinayete kurban gitti
Fransa’da 2021’de 113 kadın cinayeti kaydedilirken, her 3 günde bir kadın cinayetinin işlendiği tespit edildi. Ayrıca, 2022 yılın başından bu yana 20 günde 8 kadın cinayeti işlendiğini açıklandı.
Fransa’da kadınlara ve çocuklara yönelik şiddete karşı mücadele eden “Hepimiz (NousToutes) Derneği” 2021 yılında basına yansıyan aile içi kadın cinayetlerini listeledi. Rapora göre, 2021 yılında toplam 113 kadın cinayet sonucu hayatını kaybetti. Yapılan açıklama ile her 3 günde bir kadının cinayet nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
20 GÜNDE 8 CİNAYET
Ayrıca dernek, 2022 yılın başından bu yana 20 günde 8 kadın cinayeti işlendiğini açıkladı. Birçok kadın, bu rakamların basına yansıyan cinayetleri kapsadığı için gerçek kadın cinayeti sayısının altında kaldığını ve kadın cinayet sayısının çok daha fazla olduğunu öne sürüyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan ulusal araştırmaya göre, 2020’de 102 kadın cinayeti, 2019 yılında ise 146 kadın cinayeti işlenmişti.
Ağustos 2021’de İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, kadın cinayetlerine karşı mücadele etmeyi amaçlayan bir dizi önlemi duyurmuştu. Darmanın, aile içi şiddet şikayetlerinin öncelikli olarak ele alınmasını ve her polis karakolunda ve her jandarmada bu şiddet konusunda uzmanlaşmış bir memurun görevlendirileceğini açıklamıştı.
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