Fransa'da 300'den fazla sanatçıdan Macron'a mektup

Fransa'da aralarında ünlü yıldız Juliette Binoche'nin de yer aldığı 300'den fazla sanatçı, hükümetin emeklilik reformu planını protesto etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mektup gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 12:40
Fransa'da 300'den fazla sanatçıdan Macron'a mektup
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Fransa'nın ünlü isimleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin son haftalarda ülkede şiddetli protesto gösterileri ve kitlesel grevlere neden olan emeklilik reformu planına karşı açık mektup yazdı.

Sputnik'te yer alan habere göre, 300'den fazla sanatçı, Macron’dan emeklilik yaşını 62’den 64’de çıkaran yasayı geri çekmesini talep etti.

İmzacılar arasında Juliette Binoche, Noémie Merlant Camille Cottin, Laure Calamy, Alice Diop, yönetmenler Saint Omer ve Michel Hazanavicius gibi ünlü isimler bulunuyor.

Sanatçı camiasının reform planına karşı olduğuna dikkat çekilen mektupta, "Siz adaletsiz, verimsiz ve en savunmasız insanları ve kadınları daha ciddi şekilde etkileyen bir emeklilik reformunu zorlama yoluyla kabul etmeyi seçtiniz, bu toplumun büyük çoğunluğu tarafından reddedildi. Sanatçılar bu reforma ve yöntemine karşı" ifadelerine yer verildi.

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylanmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler sürüyor.

Gösterilere sert müdahale eden polislerle göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelindeki protestolarda binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.


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