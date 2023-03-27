Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak, PKK/YPG üyelerinin Fransa Senatosu'nda ağırlanması ve madalyayla ödüllendirilmeleri kınandı.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.
Magro'ya, "terör örgütü PKK'nin Suriye'deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmaları ve onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin kabul edilmediği ve olayın Türkiye tarafından kuvvetle kınandığı" belirtildi.
Açıklamada, "PKK/PYD/YPG ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türkiye ve Suriyelilere yönelik saldırıları, bölgedeki ayrılıkçı ve istikrar bozucu faaliyetlerine" dikkat çekildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece
- Bölünme tartışmaları ankete yansıdı
- Altaylı'dan İnce'nin o açıklamalarına tepki
- İşte Menzil'in dünyası
- Depremzedeler direnişe başladı
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- AKP’ye içeriden bakış; “AKP’lilerin çocukları ailelerind
- İmamoğlu'nu yargılayan hâkimle ilgili bomba haber!
- Gazi maaşlarına yeni düzenleme
- Seçimlere 47 gün kala AKP'nin taktiği netleşti!