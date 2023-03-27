Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak, PKK/YPG üyelerinin Fransa Senatosu'nda ağırlanması ve madalyayla ödüllendirilmeleri kınandı.

DHA
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:01
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Fransa Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Magro'ya, "terör örgütü PKK'nin Suriye'deki uzantısı YPG ile kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmaları ve onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin kabul edilmediği ve olayın Türkiye tarafından kuvvetle kınandığı" belirtildi.

Açıklamada, "PKK/PYD/YPG ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türkiye ve Suriyelilere yönelik saldırıları, bölgedeki ayrılıkçı ve istikrar bozucu faaliyetlerine" dikkat çekildi.


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