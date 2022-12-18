Batum'daki Apple mağazasında iPhone çalındı: Bin dolar ödül konuldu
Gürcistan'ın Batum şehrinde bir Apple mağazasından iPhone 14 Pro Max çalındı. Telefonu çalan kişinin Türk vatandaşı olduğunu ileri süren mağaza, hırsızla ilgili bilgi ulaştırana bin dolar para ödülü vereceğini duyurdu.
Cep telefonu fiyatları yurt dışında daha uygun olunca Türkiye’nin birçok şehrinden günübirlik gelenler, Gürcistan'ın Batum şehrine akın ediyor. Batum’da bulunan Apple mağazalarında da yoğunluk yaşanıyor.
Özellikle Türk müşterilerin yoğunluğu ile karşılaşan mağazalar, telefon satışlarına yetişemiyor. Bir mağazada yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir Türk müşterinin iPhone 14 Pro Max telefon çaldığını açıklayan mağaza, olaya ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.
Mağaza, hırsızın kimlik ve iletişim bilgilerini veren kişiye bin dolar para ödülü vadetti.
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