Fransa'da aslan yavrusunu evinde besleyen kişiye hapis ve para cezası
Fransa'da evinde aslan yavrusu besleyen kişiye 8 ay hapis ve para cezası 14 bin 500 Euro para cezası verildi.
Fransa'da evinde aslan yavrusu besleyen kişiye, 8 ay hapis ve hayvan hakları derneklerine ödemesi koşuluyla 14 bin 500 Euro para cezası verildi.
20 Minutes'ün haberine göre, Seine-Sant-Denis'teki Bobigny Ceza Mahkemesi, 2017'de bir kafeste koruma altındaki vahşi bir hayvanı evinde izinsiz besleyen bir adamı, yargılandığı davada suçlu buldu.
Mahkeme 4'ü tecilli, 8 ay hapis cezası verdiği bu kişinin, davanın sivil tarafları olan 6 hayvanları koruma derneğine de 14 bin 500 avro para cezası ödemesine hükmetti.
Mahkeme ayrıca, geri kalan 4 aylık hapis cezası için kefaletle serbest bıraktığı kişinin günlüğü 15 Euro'dan 90 gün boyunca ceza ödemesini kararlaştırdı.
Söz konusu kişi, cezalara uymadığı takdirde hapse girecek.
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