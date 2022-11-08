Fransa'da aslan yavrusunu evinde besleyen kişiye hapis ve para cezası

Fransa'da evinde aslan yavrusu besleyen kişiye 8 ay hapis ve para cezası 14 bin 500 Euro para cezası verildi.

AA
08 Kasım 2022 Salı, 15:25
Fransa'da aslan yavrusunu evinde besleyen kişiye hapis ve para cezası
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Fransa'da evinde aslan yavrusu besleyen kişiye, 8 ay hapis ve hayvan hakları derneklerine ödemesi koşuluyla 14 bin 500 Euro para cezası verildi.

20 Minutes'ün haberine göre, Seine-Sant-Denis'teki Bobigny Ceza Mahkemesi, 2017'de bir kafeste koruma altındaki vahşi bir hayvanı evinde izinsiz besleyen bir adamı, yargılandığı davada suçlu buldu.

Mahkeme 4'ü tecilli, 8 ay hapis cezası verdiği bu kişinin, davanın sivil tarafları olan 6 hayvanları koruma derneğine de 14 bin 500 avro para cezası ödemesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca, geri kalan 4 aylık hapis cezası için kefaletle serbest bıraktığı kişinin günlüğü 15 Euro'dan 90 gün boyunca ceza ödemesini kararlaştırdı.

Söz konusu kişi, cezalara uymadığı takdirde hapse girecek.


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