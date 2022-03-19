Fransa'da bilgisayar korsanları, sağlık sistemine sızdı: '510 bin kişinin' bilgileri çalındı
Ülkenin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çevrim içi hizmet veren sağlık sistemine sızan Fransa'daki bilgisayar korsanları, yaklaşık 510 bin kişinin bilgilerini ele geçirdi. Kurumun mağdur hesapları gelecek günlerde bilgilendirmeyi planladığı aktarıldı.
Fransa'da bilgisayar korsanlarının Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çevrim içi hizmet veren sağlık sistemine sızarak 500 binden fazla kişinin kişisel bilgilerini çaldığı belirtildi.
Fransız basınının Ulusal Sağlık Sigortası Fonu (Cnam) açıklamasına dayandırdığı haberde, bilgisayar korsanlarının çoğunluğu eczacı 19 sağlık çalışanının bilgisayarından Çevrim İçi Sağlık Sigortası Kurumuna (Ameli) ait giriş bilgilerini kullanarak sisteme sızdığı kaydedildi.
Haberde, bilgisayar korsanlarının 19 "kurbanın" muhtemelen Dark Web'de bulunan kullanıcı hesap bilgileri üzerinden sisteme giriş yapmayı başardıkları aktarıldı.
En az 510 bin kişinin bilgilerinin çalındığı ifade edilen haberde, kurumun mağdur hesapları gelecek günlerde bilgilendirmeyi planladığı belirtildi.
Haberde, kişilerin sosyal güvenlik numaralarının yanı sıra kullanıcı bilgilerinin çalındığı ancak banka, adres, telefon ve hastalıkları hakkındaki bilgi ve verilerinin bundan etkilenmediği iddia edildi.
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