Fransa’da cezaevi aracına saldırı: 2 ölü

Yayınlanma: 14.05.2024 - 15:46

Güncelleme: 14.05.2024 - 15:46

Fransız medyasına göre, minibüste taşınmakta olan bir mahkum saldırganlarla birlikte kaçtı. Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, diğer üç memurun da ağır yaralandığını söyledi.

Bakan ayrıca Adalet Bakanlığı'nın kriz birimini topladığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron X'te “faillerin bulunması için her şeyin yapıldığını” belirtirken, İçişleri Bakanı Gérald Darmanin “birkaç yüz polis memuru ve jandarmanın” harekete geçirildiğini söyledi.

Fransız BFMTV kanalı, mahkumun bu sabah Rouen'da bir duruşmaya katıldıktan sonra Évreux kasabasındaki hapishaneye geri götürüldüğünü bildirmişti.

Pusu yerel saatle 11:00 civarında, A154 otoyolundaki bir gişenin yakınında gerçekleşti. Olaydan sonra otoyolun iki girişi de kapatıldı.

AFP'ye göre olay, cezaevi konvoyuna iki araçla yaklaşan birkaç kişi tarafından gerçekleştirildi. Fransız medyasında yer alan doğrulanmamış haberlere göre kaçan mahkum ve saldırganların kaçtıkları araç yakınlarda yanmış olarak bulundu.