Deniz Öncü Moto2 Fransa etabında 18. oldu
Milli sporcu Deniz Öncü, Fransa'da koşulan Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 5. etabını 18. sırada tamamladı.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 5. ayağında 18. oldu.
Moto2'de sezonun 5. yarışı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik Bugatti Pisti'nde, 22 tur üzerinden yapıldı.
SERGİO GARCİA İLK SIRADA TAMAMLADI
MT Helmets-MSI takımının İspanyol pilotu Sergio Garcia, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz ise 22. cepten başladığı mücadeleyi 18. sırada tamamladı.
İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 6. yarışı 26 Mayıs'ta düzenlenecek.
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