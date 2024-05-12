Deniz Öncü Moto2 Fransa etabında 18. oldu

Milli sporcu Deniz Öncü, Fransa'da koşulan Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 5. etabını 18. sırada tamamladı.

AA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 17:02
Deniz Öncü Moto2 Fransa etabında 18. oldu
Abone Ol google-news

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 5. ayağında 18. oldu.

Moto2'de sezonun 5. yarışı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik Bugatti Pisti'nde, 22 tur üzerinden yapıldı.

SERGİO GARCİA İLK SIRADA TAMAMLADI

MT Helmets-MSI takımının İspanyol pilotu Sergio Garcia, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz ise 22. cepten başladığı mücadeleyi 18. sırada tamamladı.

İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 6. yarışı 26 Mayıs'ta düzenlenecek.


Deniz Öncü haberleri Moto2 Dünya Şampiyonası haberleri fransa haberleri

İlgili Haberler

MotoGP Fransa Grand Prix'sinde zafer Jorge Martin'in oldu!

MotoGP Fransa Grand Prix'sinde zafer Jorge Martin'in oldu!
Deniz Öncü'nün Moto2'deki sıradaki durağı İspanya!

Deniz Öncü'nün Moto2'deki sıradaki durağı İspanya!
Milli sporculardan Sırbistan'da 3 madalya!

Milli sporculardan Sırbistan'da 3 madalya!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e büyük övgü!

Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e büyük övgü!
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu
Galatasaray taraftarlarını sinirlendirmişti, Alina Boz'dan açıklama

Galatasaray taraftarlarını sinirlendirmişti, Alina Boz'dan açıklama
Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!

Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!
İneklere müzik dinletiyorlar: 'Süt verimliliğine etkisi olumlu'

İneklere müzik dinletiyorlar: 'Süt verimliliğine etkisi olumlu'
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
En hızlı aşık olan 4 burç: Bu burçlar bir anda aşık oluyor

En hızlı aşık olan 4 burç: Bu burçlar bir anda aşık oluyor
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu