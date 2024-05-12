MotoGP Fransa Grand Prix'sinde zafer Jorge Martin'in oldu!

İspanyol pilot Jorge Martin, Fransa'da koşulan MotoGP'nin 5. etabında damalı bayrağı ilk sırada geçen isim oldu.

AA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 16:43
MotoGP Fransa Grand Prix'sinde zafer Jorge Martin'in oldu!
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 5. etabı Fransa Grand Prix'sini, Prima Pramac takımının İspanyol pilotu Jorge Martin ilk sırada bitirdi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. mücadelesi, Fransa'nın Le Mans kentiyle aynı adı taşıyan 4,19 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapıldı.

Genel klasman lideri Jorge Martin, 41 dakika 23.709 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon ikinci etap galibiyetini elde etti.

Organizasyonda 6 şampiyonluğu bulunan Gresini takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Martin'in 0.446 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo'dan son iki yılın şampiyonu İtalyan Francesco Bagnaia ise liderin 0.585 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 6. yarışı, 26 Mayıs'ta Barselona'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 129 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 91

3. Marc Marquez (İspanya): 89

4. Enea Bastianini (İtalya): 89

5. Maverick Vinales (İspanya): 81


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