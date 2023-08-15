Fransa'da çıkan yangında 700 stadyumdan fazla alan küle döndü
Fransa'da çıkan yangında yaklaşık 500 hektar (yaklaşık 704 stadyum) alan kül oldu. Yangın nedeniyle 3 bin kişi bölgeden tahliye edildi.
Fransa'nın güneyindeki Orta Pireneler'de çıkan yangında, 500 hektar kadar ormanlık alan zarar gördü.
Orta Pireneler Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün, bölgedeki Saint-Andre, Sorede ve Argeles-sur-Mer yerleşkelerinde başlayan yangın sabah saatlerinde ancak kontrol altına alınabildi.
Bölgeye gelen 650 itfaiyecinin yanı sıra çok sayıda söndürme uçağının müdahale ettiği yangında, yaklaşık 500 hektar ormanlık alan kül oldu.
4 kamp alanının zarar gördüğü yangın nedeniyle civardaki 3 bin kişi de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
Ayrıca 20 kadarı itfaiyeci olmak üzere 50'den fazlası kişi, alev ve dumandan zarar gördü.
Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yangına müdahale için bütün imkanların seferber edildiğini belirterek bölgedekilere teyakkuzda olmaları çağrısı yaptı.
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