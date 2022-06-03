Fransa'da 'cinsel istismar' kararı: Tazminat ödeyecekler

03 Haziran 2022 Cuma, 11:31

2021 yılının sonunda kurulan Ulusal Bağımsız Tanıma ve Tazmin Mercii (INIRR), kiliselerde çocukken cinsel istismara uğrayan mağdurlara ödenecek tazminat miktarını, cinsel istismarın türü, kilisenin mağdura yönelik tutum ve mağdurun sağlığı üzerindeki sonuçlarına göre derecelendirecek.

INIRR, kilise yönetimince ödenecek tazminatın tavan ücretini de 60 bin avro olarak belirledi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkede şu ana kadar yaklaşık 735 kişi maddi veya manevi tazminat talebiyle INIRR'e başvurdu.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunca (CİASE) ekim 2021'de açıklanan raporda, Fransa'da 1950'den bu yana kiliseler ve bağlı kuruluşlarda 330 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı kaydedilmişti.

1950'DEN BU YANA 216 BİN ÇOCUK İSTİSMARA MARUZ KALDI

Açıklanan raporun merkezinde cinsel istismar kurbanlarının yer aldığını ifade eden Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunun belirlendiğini kaydetti. Ayrıca Suave, çocuklara cinsel şiddette bulunan rahip sayısının ise 2 bin 900 ile 3 bin 200 arasında olduğunu belirtti.

Sauve, söz konusu mağdurların yüzde 60'ının, bu olayın özel hayatlarını ciddi anlamda etkilediğini aktardı.