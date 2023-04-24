Fransa'da cips paketini çakmakla açmaya çalışan şahıs binayı yaktı

Fransa'nın Rhone bölgesinde bir kişinin, cipsin paketini çakmakla açmaya çalışırken yanlışlıkla oturduğu binayı yaktığı belirlendi.

AA
Yayınlanma: 24.04.2023 - 17:30
Fransa'da cips paketini çakmakla açmaya çalışan şahıs binayı yaktı
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Bir şahıs geçtiğimiz aylarda Fransa'nın Villefranche-sur-Saene kentinde aldığı cips paketini çakmakla açmaya çalışırken oturduğu dairede yangın çıkmasına neden oldu.

SORUŞTURMA ORTAYA ÇIKARDI

Fransız basınındaki haberlere göre, vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluşan kişinin sebep olduğu yangının nedeni, daha sonra yapılan soruşturma neticesinde anlaşıldı.

Ülkenin Rhone bölgesindeki Villefranche-sur-Saene kentinde, 27 Şubat'ta bir apartman dairesinde çıkan yangında alevler yayılarak binada büyük hasara yol açmıştı.



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