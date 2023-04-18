Zeytinburnu'nda sosyal medyaya video çekerken evi yaktı
Zeytinburnu'nda bir çocuk sosyal medyaya video çekmek isterken evi yaktı. Kapıyı açamayan mahalledekiler birinci kata tırmanarak balkon ve pencerelerden içeriye girmeye çalıştı.
İstanbul Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde iddiaya göre, 13 yaşındaki Down sendromlu çocuk sosyal medyaya video çekmek istediği sırada elinde çakmakla koltuğu yaktı.
Alevlerin bir anda yükselmesiyle anne yardım istedi. Çevredeki esnaf ve komşular yardıma koştu. Ancak kapı açılamayınca birinci katın pencere ve balkonuna ulaşılmaya çalışıldı.
Yardıma koşanlar camları kırarak içeridekiler kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri babayı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Anne ve çocukların sağlık durumu iyiyken babanın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
"ÇOCUĞU ÇIKARTTIK"
Aileyi kurtarmaya giren esnaf Bayram Özdemir, "Kadın çığlıklarıyla yangın çıktığını fark ettik. Buradaki bir komşumuz eve tırmanarak mutfaktan içeri girdi. Biz de dairenin kapısını açarak girişteki yangını söndürerek oradaki çocuğu çıkarttık. Engelli çocuk video çekerken ateş yakıyor ve yangın çıkıyor. Çocuklarla annenin durumu iyi fakat baba yoğun bakımda" dedi.
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