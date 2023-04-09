Fransa'da dört katlı bina çöktü, 5 kişi yaralandı

Fransa'nın Marsilya kentinde 4 katlı bir bina çöktü. Çökme sonucu çıkan yangında en az 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 12:35
Fransa'da dört katlı bina çöktü, 5 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Fransa'nın liman kenti Marsilya'da bulunan 4 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Yerel saatle 00.40 sıralarında meydana gelen olayın ardından binada yangın çıktı. Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, çöken binanın yanında bulunan başka bir binada da ciddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Olay yerindeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Payan, en az 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Henüz kontrol altına alınamayan alevlerin, kurtarma çalışmalarını yavaşlattığı öğrenildi.

KAÇ KİŞİNİN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Çöken ve ardından yangın çıkan binada kaç kişinin yaşadığı henüz bilinmiyor.

Olayın ardından hasar alan diğer binalarda yaşayanlar için ise tahliye işlemleri sürüyor. Kazanın, gaz sızıntısından meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.


fransa marsilya Bina

İlgili Haberler

Fransa protestolarının hedefindeki finans devi Blackrock’ın gizemi

Fransa protestolarının hedefindeki finans devi Blackrock’ın gizemi
Fransa, Müslümanları hedef alan Telegram gruplarının kapatıyor

Fransa, Müslümanları hedef alan Telegram gruplarının kapatıyor
İtalya, Fransa'nın göç politikasını rezalet olarak niteledi

İtalya, Fransa'nın göç politikasını rezalet olarak niteledi

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler