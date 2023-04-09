Fransa'da dört katlı bina çöktü, 5 kişi yaralandı

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 12:35

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 12:35

Fransa'nın liman kenti Marsilya'da bulunan 4 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Yerel saatle 00.40 sıralarında meydana gelen olayın ardından binada yangın çıktı. Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, çöken binanın yanında bulunan başka bir binada da ciddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Olay yerindeki arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Payan, en az 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Henüz kontrol altına alınamayan alevlerin, kurtarma çalışmalarını yavaşlattığı öğrenildi.



KAÇ KİŞİNİN OLDUĞU BİLİNMİYOR

Çöken ve ardından yangın çıkan binada kaç kişinin yaşadığı henüz bilinmiyor.

Olayın ardından hasar alan diğer binalarda yaşayanlar için ise tahliye işlemleri sürüyor. Kazanın, gaz sızıntısından meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

