Fransa'da koronavirüs vakalarında yeni rekor

29 Aralık 2021 Çarşamba, 17:59

Fransa'da, son 24 saat içinde 208 bin Covid-19 vakası tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, pandemi ortaya çıktığından beri, Omicron varyantının yayılmasıyla, en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını belirtti.

Parlamento oturumunda konuşan Veran, salı günkü 179,807 vaka sayısındaki rekorun geçildiğini bildirdi.