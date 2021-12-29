Fransa'da koronavirüs vakalarında yeni rekor
Fransa, çarşamba günü 200 binden fazla covid-19 vakası tespit ederek ülkedeki en yüksek sayıya ulaştı.
Fransa'da, son 24 saat içinde 208 bin Covid-19 vakası tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, pandemi ortaya çıktığından beri, Omicron varyantının yayılmasıyla, en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını belirtti.
Parlamento oturumunda konuşan Veran, salı günkü 179,807 vaka sayısındaki rekorun geçildiğini bildirdi.
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