Fransa'da koronavirüs vakalarında yeni rekor

Fransa, çarşamba günü 200 binden fazla covid-19 vakası tespit ederek ülkedeki en yüksek sayıya ulaştı.

AFP
29 Aralık 2021 Çarşamba, 17:59
Fransa'da koronavirüs vakalarında yeni rekor
Abone Ol google-news

Fransa'da, son 24 saat içinde 208 bin Covid-19 vakası tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, pandemi ortaya çıktığından beri, Omicron varyantının yayılmasıyla, en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını belirtti. 

Parlamento oturumunda konuşan Veran, salı günkü 179,807 vaka sayısındaki rekorun geçildiğini bildirdi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler